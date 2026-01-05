3 MIESIĄCE ARESZTU ZA SPOWODOWANIE CIĘŻKIEGO USZCZERBKU NA ZDROWIU Data publikacji 05.01.2026 Powrót Drukuj Trzymiesięczny areszt dla mieszkańca Grajewa za poważne uszkodzenie ciała kolegi podczas zakrapianej imprezy. Sprawca uderzył 45 - latka ciężkim przedmiotem w głowę i wyszedł z mieszkania. 39 - latek usłyszał zarzut spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Grozi mu do 20 lat pozbawienia wolności.

Grajewscy policjanci zostali poinformowani o zakrwawionym mężczyźnie leżącym w swoim domu w Grajewie. Na miejscu funkcjonariusze zastali nieprzytomnego mężczyznę, który wymagał natychmiastowej pomocy medycznej. Wezwana karetka pogotowia od razu przetransportowała pokrzywdzonego do szpitala. Już dwie godziny później policjanci zatrzymali trzech mężczyzn, którzy mogli mieć związek z pobiciem 45-latka. W toku prowadzonych czynności kryminalni ustalili, że dzień wcześniej mężczyźni wspólnie pili alkohol. W pewnym momencie pomiędzy jednym z nich a pokrzywdzonym doszło do kłótni. Jak ustalili policjanci, sprawca uderzył 45 - latka ciężkim przedmiotem w głowę i wyszedł z mieszkania. Zebrany przez śledczych materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie 39-latkowi zarzutu spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Sąd zastosował wobec niego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres najbliższych 3 miesięcy. Kodeks karny za to przestępstwo przewiduje karę pozbawienia wolności do lat 20.